В Україні перевірять військкомати і голів ТЦК: як це відбуватиметься

На тлі скандалу з одеським головою ТЦК в Україні перевірять спосіб життя військкомів.

Після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочинаються перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, як їх будуть проводити.

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"Робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ і Національна поліція, який буде перевіряти по своїм питанням. Від моніторінгу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від Збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідну інформацію від людей та аналізувати її... Глобальну перевірку ми не зможемо зробити, але, я думаю, що вона дасть можливість визначити, наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього", – каже Павлюк.

Заступник міністра пояснив, що правоохоронні органи будуть перевіряти спосіб життя військкомів, наскільки він відповідає їхній декларації. А Збройні сили будуть перевіряти, як працює цей комісаріат, як виконує свою задачу і які є скарги до роботи.

"В кінці ми об’єднуємо ці всі дані, аналізуємо і віддаємо керівництву держави", – зазначив Павлюк.

Нагадаємо, наприкінці квітня колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджував, що начальник Одеського військкомату Євген Борисов нібито збагатився на оформленні так званих "білих квитків" за відстрочку від мобілізації.

ЗМІ показали розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова. За інформацію УП, на матір військкома в Іспанії оформлена елітна вілла в Марбельї загальною вартістю €3,95 мільйона. Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова, зібрав ТСН.ua.

Сьогодні стало відомо, що одеського військкома звільнили, а у Верховній Раді заговорили про підозру для нього.