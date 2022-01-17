В Україні стартував благодійний марафон, який допоможе дітям зробити перший крок до професії

Десять років фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" допомагає дітям Волині.

Здійснити дитячі мрії та допомогти українським дітям реалізувати свої здібності покликаний всеукраїнський "Марафон Здійснення Мрій" , який стартував сьогодні. Акція за підтримки Фонду Ігоря Палиці "Тільки разом" обіцяє стати масштабним явищем у житті країни, що об’єднає українців навколо спільних цінностей.

Як зазначають організатори, уже 10 років Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" допомагає дітям Волині знайти свій шлях у житті, визначити майбутню професію та реалізувати власні проєкти. Тепер досвід буде поширено на всю Україну.

"Ми — нація обдарованих людей. І щиро хочеться, щоб талант кожного працював на сильну державу, на квітуче майбутнє нашого суспільства. Де б кожен займався Своєю справою. Суспільства, у якому праця людини стане елементом економічного розвитку країни, а не способом вижити в ній! Тільки разом ми дамо нашим дітям віру в їхнє майбутнє!" — розповіла керівниця Фонду Катерина Шкльода.

Для участі в акції діти чи їхні батьки мають залишити заявку на Zdiisnyty.mriiu@gmail.com або на сторінці Марафону. У заявці має бути розповідь про мрію, для чого потрібна та чи інша річ/послуга, а також фото або відео. Чим детальнішою та яскравішою буде розповідь про те, як здійснення мрії допоможе розкрити свій талант, наблизитись до отримання улюбленої професії в майбутньому, самовдосконалитись, тим більше шансів, що вона буде здійснена.

"Про що мова? На жаль, в Україні багато родин, у яких фінансові можливості обмежені. У цих родинах зростають надзвичайно талановиті дітки, які, наприклад, захоплюються малюванням, мріють займатися музикою, опановувати комп’ютерні технології, пізнавати щось нове. Але не завжди батьки спроможні придбати дитині музичний інструмент, фарби, набори для творчості. Чи, наприклад, мікроскоп, якщо дитина мріє стати вірусологом і долати майбутні епідемії. Отримавши відповідну заявку з описом мрії, ми зробимо все від нас залежне, щоб вона здійснилася. Звичайно, не йдеться про придбання ноутбуків чи якоїсь техніки, якщо вона не пов’язана з майбутньою професією. Але якщо, приміром, дитина мріє займатися фотодизайном, якісний ліцензійний Photoshop вона може отримати", — зазначила Катерина Шкльода.

Фонд реалізовує свої проєкти вже протягом більше 10 років. Серед напрямків діяльності Фонду — реалізація проєктів у галузі охорони здоров’я, стимулювання розвитку освіти і науки (фонд регулярно заохочує наукові, творчі та спортивні здобутки учнів і студентів), підтримка розвитку спорту, у тому числі дитячого. Зокрема, цього року за ініціативи Фонду відбувся перший Всеукраїнський дитячий футбольний турнір "Кубок єднання-2021". Особливу увагу Фонд приділяє програмам матеріальної та юридичної допомоги людям, які цього найбільше потребують. Засновник Фонду — народний депутат України, голова політичної партії "За Майбутнє" Ігор Палиця.