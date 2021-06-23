В Україні стартував четвертий етап вакцинації проти COVID-19: хто отримає рятівний укол

В Україні стартував четвертий етап вакцинації проти COVID-19: хто отримає рятівний укол

Одночасно в країні триває вакцинація пріоритетних груп із попередніх етапів.

Від 23 червня в Україні стартував четвертий етап вакцинації проти COVID-19, на якому прищеплюють людей віком 60+; ув'язнених і персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів, а також людей віком 18-59 років із хронічними захворюваннями.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, одночасно в Україні триває вакцинація пріоритетних груп із попередніх етапів, зокрема медиків та інших працівників медзакладів, жителів і персоналу будинків для людей похилого віку та спеціалізованих інтернатів, маломобільних громадян, соцпрацівників і священнослужителів, педагогів, військовослужбовців і співробітників інших структур державної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, працівників паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

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Крім цього, працюють понад 90 центрів масової вакцинації в 17 регіонах України, а також на підконтрольній українському уряду території прищеплюють громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також цього тижня стартувала вакцинація організованих колективів.

Нагадаємо, що станом на 23 червня в Україні зробили орієнтовно 2,15 млн щеплень проти COVID-19, із них 394,107 тис. осіб отримали дві дози.

Також стало відомо, що в Україні незабаром змінять організацію щеплень у Центрах масової вакцинації від коронавірусу, які відкривають для пришвидшення темпів імунізації. Зокрема, у планах МОЗ змінити китайську CoronaVac на інший препарат.

Наскільки затребувана вакцинація в будні дні

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