В Україні стартував епідсезон ГРВІ: яка хвороба найнебезпечніша

У ЦГЗ грип назвали найбільш небезпечним серед ГРВІ, адже це захворювання частіше здатне спричинити тяжкі ускладнення та мати летальні наслідки / © Pixabay

В Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). У цей період традиційно спостерігається зростання кількості випадків респіраторних інфекцій з подальшим прогнозованим перевищенням епідемічного порогу.

Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Грип серед респіраторних хвороб є найнебезпечнішим: він частіше призводить до тяжких ускладнень і може мати летальні наслідки. У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А (H1)pdm09, А (H3) та В.

Щороку в холодний період зростає кількість випадків респіраторних хвороб. Це зумовлено кількома чинниками:

люди більше часу проводять у закритих приміщеннях у тісному контакті

через сухе повітря в опалюваних кімнатах слизова оболонка дихальних шляхів висушується та стає вразливішою до вірусів

з настанням холодів знижується рухова активність і зменшується вплив сонячного світла, що також впливає на імунітет

Прості профілактичні заходи

Окрім вакцинації, важливими залишаються щоденні дії, які знижують ризик зараження і поширення інфекцій:

регулярно мийте руки з милом щонайменше 30 секунд

використовуйте захисну маску в місцях скупчення людей і дотримуйтеся дистанції

провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання

прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання

залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску, якщо вам потрібно контактувати з іншими

Раніше повідомлялося, що в Україні знову поширюється коронавірус. Наразі немає підстав для карантину в жодній області України.

