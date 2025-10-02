- Дата публікації
В Україні стартував епідсезон ГРВІ: яка хвороба найнебезпечніша
Наприкінці вересня в Україні розпочався новий епідемічний сезон на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до травня 2026 року.
В Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). У цей період традиційно спостерігається зростання кількості випадків респіраторних інфекцій з подальшим прогнозованим перевищенням епідемічного порогу.
Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
Грип серед респіраторних хвороб є найнебезпечнішим: він частіше призводить до тяжких ускладнень і може мати летальні наслідки. У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А (H1)pdm09, А (H3) та В.
Щороку в холодний період зростає кількість випадків респіраторних хвороб. Це зумовлено кількома чинниками:
люди більше часу проводять у закритих приміщеннях у тісному контакті
через сухе повітря в опалюваних кімнатах слизова оболонка дихальних шляхів висушується та стає вразливішою до вірусів
з настанням холодів знижується рухова активність і зменшується вплив сонячного світла, що також впливає на імунітет
Прості профілактичні заходи
Окрім вакцинації, важливими залишаються щоденні дії, які знижують ризик зараження і поширення інфекцій:
регулярно мийте руки з милом щонайменше 30 секунд
використовуйте захисну маску в місцях скупчення людей і дотримуйтеся дистанції
провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання
прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання
залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску, якщо вам потрібно контактувати з іншими
Раніше повідомлялося, що в Україні знову поширюється коронавірус. Наразі немає підстав для карантину в жодній області України.
