ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

В Україні стартував епідсезон ГРВІ: яка хвороба найнебезпечніша

Наприкінці вересня в Україні розпочався новий епідемічний сезон на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), який триватиме до травня 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У ЦГЗ грип назвали найбільш небезпечним серед ГРВІ, адже це захворювання частіше здатне спричинити тяжкі ускладнення та мати летальні наслідки

У ЦГЗ грип назвали найбільш небезпечним серед ГРВІ, адже це захворювання частіше здатне спричинити тяжкі ускладнення та мати летальні наслідки / © Pixabay

В Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). У цей період традиційно спостерігається зростання кількості випадків респіраторних інфекцій з подальшим прогнозованим перевищенням епідемічного порогу.

Про це інформує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Грип серед респіраторних хвороб є найнебезпечнішим: він частіше призводить до тяжких ускладнень і може мати летальні наслідки. У цьому сезоні, як і в попередні, очікується циркуляція вірусів грипу А не субтипований, А (H1)pdm09, А (H3) та В.

Щороку в холодний період зростає кількість випадків респіраторних хвороб. Це зумовлено кількома чинниками:

  • люди більше часу проводять у закритих приміщеннях у тісному контакті

  • через сухе повітря в опалюваних кімнатах слизова оболонка дихальних шляхів висушується та стає вразливішою до вірусів

  • з настанням холодів знижується рухова активність і зменшується вплив сонячного світла, що також впливає на імунітет

Прості профілактичні заходи

Окрім вакцинації, важливими залишаються щоденні дії, які знижують ризик зараження і поширення інфекцій:

  • регулярно мийте руки з милом щонайменше 30 секунд

  • використовуйте захисну маску в місцях скупчення людей і дотримуйтеся дистанції

  • провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання

  • прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю й чхання

  • залишайтеся вдома, якщо захворіли, або використовуйте маску, якщо вам потрібно контактувати з іншими

Раніше повідомлялося, що в Україні знову поширюється коронавірус. Наразі немає підстав для карантину в жодній області України.

Більше читайте за посилання: COVID-19 повертається — як лікувати: головні тези від інфекціоніста Ольги Голубовської.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie