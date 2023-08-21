В Україні стартував новий етап обміну ламп: хто та як може отримати

Українці обміняли вже близько 20 мільйонів ламп.

В Україні стартував новий етап обміну ламп розжарювання на більш ефективні LED.

Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Зазначається, що цього разу можна безкоштовно отримати лампи для під'їздів будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень, бібліотек та музеїв.

Від початку повномасштабної війни українці обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювання на ефективні LED-лампи у власних оселях.

"Укрпошта, у спільній програмі з ЄС, Міністерством Економіки та Дія, відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ та усіх вище перелічених закладів", — повідомив він.

Щоб отримати лампу юридичним особам потрібно залишити заявку на порталі "Дія" та забрати лампи у відділенні Укрпошти.

Механізм наступний:

необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису юрособи;

перевірити дані щодо підприємства;

у пункті "Послуги" обрати "Обмін лампочок" та заповнити запит;

вказати площу в калькуляторі — там буде вказано ліміт, за яким можна обрати кількість та тип ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої ж кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

підписати запит на потребу КЕПом юрособи.

За словами гендиректора Укрпошти, таким чином українці допоможуть енергетичній безпеці країни та знизять витрати на своїх рахунках.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців про загрозу нових масованих ракетних ударів по українській енергетичній системі.

В Україні стартував другий етап програми з обміну старих ламп розжарювання на енергоефективні LED

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