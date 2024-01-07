В Україні стартував новий етап обміну ламп на енергоефективні – де та як їх отримати пенсіонерам

Пенсіонери в містах можуть отримати ще по п'яти LED-ламп.
В Україні від 4 січня розпочався новий етап обміну ламп розжарювання на LED. Так, пенсіонери можуть додатково отримати до п'яти нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти".
Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Як зазначили у міністерстві, програма ЄС та уряду, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців, від сьогодні запрацювала у 23 тис. населених пунктах по всій країні, крім тимчасово окупованих територій.
Свириденко розповіла, що за минулий місяць пенсіонери у селах уже отримали додаткові 4,5 мільйони світлодіодних ламп. Загалом українці обміняли вже понад 26 мільйонів ламп.
За умовами програми всі пенсіонери, які хочуть отримати LED-лампи вперше, а також ті, хто раніше користувався обміном, можуть зробити це безкоштовно.
При обміні пенсіонери повинні мати при собі:
- паспорт;
- ідентифікаційний номер фізособи;
- пенсійне посвідчення;
- активний номер телефону.
Також тепер пенсіонерам не обов'язково брати із собою старі лампи для обміну. Вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця після отримання LED-ламп.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії.
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