В Україні стартував "Скринінг здоров’я": як пройти медогляд та отримати кошти

Першими запрошення отримають ті, хто народився у перших числах року / © Associated Press

Реклама

Уже від 31 січня українці віком від 40 років почнуть отримувати в застосунку «Дія» запрошення на проходження безоплатного базового медобстеження.

Про це повідомляє МОЗ України.

Програма дасть можливість українцям віком від 40 років безоплатно пройти базове медобстеження та на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення у стані психічного здоров’я. Усі обстеження можна буде пройти швидко та в одному місці — без окремих візитів до сімейного лікаря і пошуку направлень

Реклама

Алгоритм дій

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку «Дія» — на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців від 40 років і старше. Після прийняття запрошення необхідно замовити «Дія.Картку» в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. Через 7 днів на неї надійдуть кошти — 2 тисячі грн. Їх можна буде використати тільки на проходження скринінгу.

Тим, хто хоче пройти цей медогляд, але не користується «Дією», алгоритм участі в скринінгу інший.

Достатньо через 30 днів після дня народження замовити пластикову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках (наразі це ПриватБанк) та звернутися до найближчого ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку, підтвердити особу та вказати спеціальний рахунок у банку. На нього протягом 7 днів буде зараховано 2 тис. грн. Далі все працюватиме так само, як і для користувачів «Дії»: обираєте медзаклад із затвердженого переліку і проходите комплексне обстеження.

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» включає в себе доказовий перелік медичних інтервенцій: анкетування та оцінку індивідуальних ризиків, зокрема стосовно серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та стану психічного здоров’я, фізикальне обстеження та лабораторні дослідження, що покажуть роботу серця, судин і нирок.

Реклама

Після проходження скринінгу людина отримає індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я. А у разі потреби лікар може одразу призначити певні ліки.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, що після отримання коштів необхідно обрати медичний заклад (він може бути державний, комунальний або приватний), в якому вам буде зручно пройти скринінг.

Для цього потрібно:

зайти на сайт screening.moz.gov.ua

вибрати заклад на інтерактивній карті

обрати один зі способів запису (одразу на сайті, натиснувши кнопку «Записатися на скринінг», зателефонувати до реєстратури обраного закладу, прийти в заклад особисто, через спеціальну вебформу на сайті медзакладу)

Оплата за надані послуги здійснюється після першого візиту в межах «Скринінгу здоров’я 40+». Кошти будуть автоматично списані з «Дія.Картки» або пластикової картки зі спеціальним рахунком. Оплата за скринінг пройде тільки в тих закладах охорони здоров’я, які є у визначеному переліку.

Отримані кошти можна буде використати для оплати послуги не пізніше 17 грудня 2026 року. Проте є виняток: люди, які народились у жовтні — грудні, можуть використати ці гроші до 31 березня наступного року.