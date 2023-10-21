В Україні стартує масове виробництво засобів РЕБ: уряд спростив їхню закупівлю та доступ до експлуатації

Відтепер БПЛА та засоби РЕБ швидше потраплятимуть до військових на фронт. Уряд підтримав відповідну пропозицію Міноборони.

Тепер допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації на фронті відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Про це повідомляє Міноборони України.

Раніше процес допуску цієї необхідної техніки до експлуатації був невиправдано тривалим - вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних Сил. У Міноборони кажуть, що це неприпустимо під час війни.

"Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації. Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ", - повідомили у Міноборони.

Своєю чергою, віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що це важливе рішення для посилення обороноздатності країни, яке дасть змогу масштабувати виробництво українських засобів радіоелектронної боротьби та БпЛА. Виробники зможуть активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію.

Він пригадав, що у березні Уряд ухвалив схожу постанову щодо БпЛА. Це допомогло українському ринку дронів масштабуватися в десятки разів, і сьогодні наші військові отримують багато безпілотників вітчизняного виробництва. Тепер в Україні хочуть застосувати цей досвід на РЕБ.

Так, зміни в постанові дадуть змогу:

закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;

збільшити прибуток виробників на 25%;

допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;

скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;

закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;

придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує витратити 1,5 мільярда доларів на виробництво озброєння та техніки у 2024 році. Передовсім йдеться про дрони й далекобійні ракети.

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