В Україні стартує наймасштабніший дитячий футбольний турнір

Ігри відбудуться на футбольних майданчиках 22 обласних центрів і міст України.

Із 11 вересня в Україні розпочинається серія ігор з футболу "Кубок єднання-2021" серед команд із віком учасників 10–11 років. Це наймасштабніший футбольний дитячий турнір у країні, ініційований та організований благодійним Фондом Ігоря Палиці "Тільки разом", приурочений до 10-ліття організації.

Партнерами турніру виступили ГО "Українська асоціація розвитку дитячого та юнацького футболу" та БФ "Розвиток футболу України".

За словами організаторів, головною метою найбільш масового спортивного дійства є об’єднання людей навколо футболу, привернення уваги до проблем спорту, популяризація футболу серед дітей та молоді, залучення до здорового й активного способу життя.

Змагання пройдуть у два етапи. У першому відбірковому турі візьмуть участь майже 400 команд. Ігри відбудуться на футбольних майданчиках 22 обласних центрів і міст України. Проведення фінальних матчів турніру заплановане на 26 вересня на луцькому стадіоні "Авангард", де й нагородять переможців та відзначать учасників.

Організатори передбачили великий призовий фонд для всіх команд і найкращих гравців. Як повідомили в оргкомітеті турніру, це будуть кубки, м’ячі, комплекти для тренувань і комплекти спортивної форми для команди. Особливий приз отримає переможець турніру — семиденний навчально-тренувальний збір команди в Буковелі.

Учасники змагань запрошують усіх долучитися до цього грандіозного спортивного дійства, прийти на стадіони, щоб підтримати свої команди та майбутню гордість українського спорту. Вхід безкоштовний.

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