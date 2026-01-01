Стартувала програма "Скринінг здоров’я 40+": як отримати гроші на обстеження

Здоров’я / © Credits

Від 1 січня в Україні розпочинається масштабна національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я серед громадян середнього і старшого віку.

Про запуск програми повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Вона дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава», — зазначила Свириденко.

За її словами, кожен учасник програми отримає від держави 2 000 гривень, які можна витратити винятково на проходження медичного чекапу.

Як скористатися послугою через «Дію»:

Спочатку в застосунок автоматично надійте запрошення на 30-й день після вашого дня народження.

Потім потрібно прийняти запрошення і відкрити спеціальну Дія.Картку (або використати вже наявну).

Кошти надійдуть на рахунок протягом 7 днів.

Після отримання коштів необхідно обрати медзаклад-учасника та записатися на прийом.

«Якщо у вас немає „Дії“, після 30-го дня від дня народження зверніться до банку-партнера (наразі це ПриватБанк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім — до ЦНАП», — зауважила прем’єрка.

Вона додає, що обстеження можна пройти в державних, комунальних або приватних медичних закладах, які беруть участь у програмі, незалежно від вашого місця реєстраці. Дізнатися повний перелік обстежень та знайти найближчу клініку можна на офіційному сайті програми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вже від 1 січня 2026 року в Україні стартує програма «Скринінг здоров'я 40+».

