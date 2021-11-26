В Україні стартує "Велике будівництво" туристичної інфраструктури для національних природних парків 

У 2022 році у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочнеться реалізація програми зі створення необхідної туристичної інфраструктури у пілотних національних природних парках.

ДП "Україна туристична", що підпорядковується Державному агентству розвитку туризму, готує до запуску низку пілотних проєктів.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, мається на увазі розробка для національних природних парків загальної системи навігації, створення автомобільних доріг до них, залізничних та автовокзалів, місць для паркування, прокладення маршрутів та стежок, зокрема таких, що відповідають вимогам безбар’єрності, облаштування локацій для ночівлі, магазинів, закладів харчування та розважальної інфраструктури на території НПП, розробка айдентики та проведення рекламних кампаній.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, проблема доступу до національних природних парків існує навіть у Києві, що видно на прикладі НПП "Голосіївський". Незважаючи на розташування у межах столичної агломерації, брак інфраструктури не дає повноцінно користуватися його рекреаційним потенціалом.

"Наша мета — створити для українців сучасні парки європейського рівня для комфортних подорожей та відпочинку", — зазначив Кубраков.

Серед пропозицій пілотних проєктів національних природних парків: НПП "Святі Гори", НПП "Подільські Товтри", НПП "Карпатський", Карпатський біосферний заповідник, НПП "Голосіївський", НПП "Сколівські Бескиди", НПП "Джарилгацький".

На розвиток туристичної галузі в Україні у 2022 році буде виділено понад 1,5 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що якісні дороги, які створюються у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво", сприяють, втому числі, розвитку туризму в Україні.