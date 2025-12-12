- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 167
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні стався відчутний землетрус: що відомо (мапа)
Землетрус, що стався напередодні, можна було відчути.
Ввечері 11 грудня у Тернопільській області стався землетрус. Магнітуда склала 2,9 (за шкалою Ріхтера). Такий землетрусів відноситься до відчутних.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Підземні поштовхи сталися на глибині 3 км. Їх зафіксували о 21:33 в Чортківському районі Тернопільської області.
“За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних”, - наголосили у Центрі.
Нагадаємо, за даними науковців, в Україні зафіксовано кілька сейсмічно активних зон, що несуть потенційні ризики. Найбільш небезпечна з них — зона Вранча в Румунії. Саме з Вранчанської зони походить більшість землетрусів, які відчуваються на території України. Ще одна небезпечна ділянка - Крим і Чорне море.