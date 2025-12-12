ТСН у соціальних мережах

167
1 хв

В Україні стався відчутний землетрус: що відомо (мапа)

Землетрус, що стався напередодні, можна було відчути.

Олена Капнік
Землетрус.

Землетрус. / © cxid.info

Ввечері 11 грудня у Тернопільській області стався землетрус. Магнітуда склала 2,9 (за шкалою Ріхтера). Такий землетрусів відноситься до відчутних. 

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи сталися на глибині 3 км. Їх зафіксували о 21:33 в Чортківському районі Тернопільської області.

“За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних”, - наголосили у Центрі.

Підземні поштовхи зафіксували о 21:33 в Тернопільській області. Фото: Головний центр спецконтролю.

У Тернопільській області зафіксували землетрус. Фото: Головний центр спецконтролю.

Нагадаємо, за даними науковців, в Україні зафіксовано кілька сейсмічно активних зон, що несуть потенційні ризики. Найбільш небезпечна з них — зона Вранча в Румунії. Саме з Вранчанської зони походить більшість землетрусів, які відчуваються на території України. Ще одна небезпечна ділянка - Крим і Чорне море.

