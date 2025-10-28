- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1431
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні стався землетрус
Головний центр спеціального контролю повідомив про землетрус на Буковині з низькою магнітудою.
В Україні стався землетрус, який зафіксували 27 жовтня у Чернівецькій області.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Землетрус магнітудою 1,4 було зареєстровано з території Сокирянської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.
За класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.
Нагадаємо, ввечері 27 жовтня західну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,1. Епіцентром стало місто Синдирги провінції Баликесір. Землетрус відчувався у великих містах, зокрема Стамбулі, Ізмірі та Бурсі, викликавши паніку. Були зруйновано будівлі, переважно в Синдирги (обвалилося щонайменше п’ять будинків). За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.