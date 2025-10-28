ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1431
Час на прочитання
1 хв

В Україні стався землетрус

Головний центр спеціального контролю повідомив про землетрус на Буковині з низькою магнітудою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Землетрус

Землетрус / © Associated Press

В Україні стався землетрус, який зафіксували 27 жовтня у Чернівецькій області.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус магнітудою 1,4 було зареєстровано з території Сокирянської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.

За класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.

Мапа з позначкою, де стався землетрус / © Головний центр спеціального контролю

Мапа з позначкою, де стався землетрус / © Головний центр спеціального контролю

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня західну частину Туреччини сколихнув сильний землетрус магнітудою 6,1. Епіцентром стало місто Синдирги провінції Баликесір. Землетрус відчувався у великих містах, зокрема Стамбулі, Ізмірі та Бурсі, викликавши паніку. Були зруйновано будівлі, переважно в Синдирги (обвалилося щонайменше п’ять будинків). За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
1431
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie