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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні стався землетрус: де зафіксували сейсмічну активність

У Чернівецькій області 10 листопада зафіксували землетрус магнітудою 2,2 бала.

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Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Чернівецькій області стався землетрус

У Чернівецькій області стався землетрус

У Чернівецькій області сейсмологи зафіксували підземні поштовхи. Землетрус стався у вівторок, 10 листопада 2026 року, о 09:29:29 за київським часом.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

У Чернівецькій області стався землетрус: подробиці

Фахівці встановили, що осередком сейсмічної активності стала Чернівецька область. А саме територія між селами Новодністровськ та Ожеве.

Сила підземних коливань становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера, а самі поштовхи виникли на незначній глибині — лише 2 кілометри від поверхні.

За загальноприйнятою сейсмологічною класифікацією подію віднесли до категорії невідчутних, тож загрози чи руйнувань вона не спричинила.

Водночас фахівці звертаються до місцевих мешканців, які відчули землетрус. Їх просять поділитися враженнями за цим посиланням. Це допоможе сейсмологам уточнити дані щодо підземних поштовхів.

Землетруси в Україні: останні новини

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року в Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. За даними Головного центру спеціального контролю, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в Мачухівській громаді Полтавського району на глибині 8 кілометрів. За офіційною класифікацією цей землетрус належить до категорії ледве відчутних.

Сейсмологи звернулися до жителів регіону з проханням залишити повідомлення про свої відчуття, якщо вони відчули поштовхи. Це допоможе фахівцям уточнити енергетичні параметри землетрусу.

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