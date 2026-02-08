- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 619
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні стався землетрус: сейсмологи звернулися до громадян
Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у Мачухівській громаді Полтавського району.
Сьогодні, 8 лютого, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.
Про це заявили в Головному центрі спеціального контролю.
Фахівці зареєстрували землетрус на території Полтавської області. За даними відомства, подія сталася о 15:33:29 за київським часом у Полтавському районі, Мачухівська громада.
Координати джерела: широта 49,52° пн.ш., довгота 34,36° сх.д.
Магнітуда: 3,0
Глибина: 9 км
За класифікацією землетрусів, подія відноситься до ледве відчутних.
«Якщо ви відчували поштовхи, залиште повідомлення про свої відчуття за посиланням. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу», — закликали фахівці.
Нагадаємо, днями саме в Полтавській області вже відбувся черговий землетрус. Підземні поштовхи зафіксовали ввечері на території Полтавської територіальної громади.
А раніше у Запоріжжі містяни відчули землетрус. У Мережі з'явилися кадри з квартири на 9 поверсі. Очевидці зняли у момент підземних поштовхів.