Укрaїнa
619
1 хв

В Україні стався землетрус: сейсмологи звернулися до громадян

Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у Мачухівській громаді Полтавського району.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Україні стався землетрус: сейсмологи звернулися до громадян

Землетрус у Полтавській області Фото ілюстративне / © cxid.info

Сьогодні, 8 лютого, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.

Про це заявили в Головному центрі спеціального контролю.

Фахівці зареєстрували землетрус на території Полтавської області. За даними відомства, подія сталася о 15:33:29 за київським часом у Полтавському районі, Мачухівська громада.

  • Координати джерела: широта 49,52° пн.ш., довгота 34,36° сх.д.

  • Магнітуда: 3,0

  • Глибина: 9 км

За класифікацією землетрусів, подія відноситься до ледве відчутних.

«Якщо ви відчували поштовхи, залиште повідомлення про свої відчуття за посиланням. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу», — закликали фахівці.

Нагадаємо, днями саме в Полтавській області вже відбувся черговий землетрус. Підземні поштовхи зафіксовали ввечері на території Полтавської територіальної громади.

А раніше у Запоріжжі містяни відчули землетрус. У Мережі з'явилися кадри з квартири на 9 поверсі. Очевидці зняли у момент підземних поштовхів.

