В Україні стався землетрус: що відомо

Ввечері 28 вересня у Львівській області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися на Стрийщині.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Зазначається, що поштовхи зареєстрували о 21:47. Епіцентр землетрусу був поблизу міста Стрий, на глибині 4 км.

Підземні поштовхи були силою 3,0 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі землетруси відносять до невідчутних — вони не становлять небезпеки та, як правило, не фіксуються населенням.

