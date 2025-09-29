ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
719
1 хв

В Україні стався землетрус: що відомо

Підстав для занепокоєння немає, наголошують фахівці.

Олена Капнік
Землетрус.

Ввечері 28 вересня у Львівській області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися на Стрийщині.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Зазначається, що поштовхи зареєстрували о 21:47. Епіцентр землетрусу був поблизу міста Стрий, на глибині 4 км.

Підземні поштовхи були силою 3,0 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі землетруси відносять до невідчутних — вони не становлять небезпеки та, як правило, не фіксуються населенням.

Нагадаємо, раніше синоптики шокували зміною клімату в Україні: зима, як весна, весна — як зима. Перепади температури за добу до 25 градусів, як норма. І все це через глобальне потепління.

719
