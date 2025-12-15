ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
502
1 хв

В Україні стався землетрус: що відомо

Зафіксовано поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

Олена Капнік
Землетрус.

Землетрус

Зранку понеділка, 15 грудня, у Хмельницькій області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися в Дунаєвецькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус було зареєстровано 06:12:09 в Дунаєвецькому районі Хмельницької області на глибині п’ять кілометрів. Підземні поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

“За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних”, - йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи на Хмельниччині зранку 15 грудня. Фото: Головний центр спеціального контролю.

Як повідомлялося, 12 грудня в Україні стався відчутний землетрус. Поштовхи було зареєстровано у Тернопільській області. Його магнітуда склала 2,9 (за шкалою Ріхтера). Такий землетрус належить до відчутних.

502
