В Україні стався землетрус: що відомо
Зафіксовано поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.
Зранку понеділка, 15 грудня, у Хмельницькій області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися в Дунаєвецькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі Головного центру спеціального контролю.
Зазначається, що землетрус було зареєстровано 06:12:09 в Дунаєвецькому районі Хмельницької області на глибині п’ять кілометрів. Підземні поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.
“За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 12 грудня в Україні стався відчутний землетрус. Поштовхи було зареєстровано у Тернопільській області. Його магнітуда склала 2,9 (за шкалою Ріхтера). Такий землетрус належить до відчутних.