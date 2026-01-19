В Україні стався землетрус: що відомо

Хмельницьку область сколихнув землетрус

Реклама

Сьогодні, 19 січня, західну Україну здригнули підземні поштовхи. Землетрус зафіксували о 04:26 у Новоушицькій територіальній громаді Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, поштовхи відбулися на глибині лише 1 кілометр, а магнітуда склала 1,5. Це означає, що землетрус належить до категорії «не відчутних», і жителі регіону його практично не помітили.

Реклама

Експерти пояснюють, що подібні слабкі підземні поштовхи — звичайне явище для регіону. Вони не несуть загрози для будівель чи населення, але слугують нагадуванням про сейсмічну активність в Україні.

Наразі немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури. Фахівці продовжують моніторинг, щоб вчасно реагувати на будь-які зміни в сейсмічній активності.

Нагадаємо, 15 грудня у Хмельницькій області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися в Дунаєвецькому районі. Підземні поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.