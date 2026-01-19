ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

В Україні стався землетрус: що відомо

Землетрус знову зафіксували в Хмельницькій області.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хмельницьку область сколихнув землетрус

Хмельницьку область сколихнув землетрус

Сьогодні, 19 січня, західну Україну здригнули підземні поштовхи. Землетрус зафіксували о 04:26 у Новоушицькій територіальній громаді Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, поштовхи відбулися на глибині лише 1 кілометр, а магнітуда склала 1,5. Це означає, що землетрус належить до категорії «не відчутних», і жителі регіону його практично не помітили.

Експерти пояснюють, що подібні слабкі підземні поштовхи — звичайне явище для регіону. Вони не несуть загрози для будівель чи населення, але слугують нагадуванням про сейсмічну активність в Україні.

Наразі немає повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури. Фахівці продовжують моніторинг, щоб вчасно реагувати на будь-які зміни в сейсмічній активності.

Нагадаємо, 15 грудня у Хмельницькій області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися в Дунаєвецькому районі. Підземні поштовхи були силою 1,7 бала за шкалою Ріхтера.

Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie