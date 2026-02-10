- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Україні стався землетрус: що відомо
Біля узбережжя Криму 10 лютого зафіксували землетрус.
У вівторок, 10 лютого, в Україні зафіксували землетрус поблизу узбережжя Кримського півострова. Магнітуда склала 3,6 бала.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Землетрус в Україні 10 лютого
Фахівці оприлюднили точні дані про епіцентр поштовхів.
«10 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу узбережжя Кримського півострова, магнітудою 3,6 (за шкалою Ріхтера)», — йдеться у повідомленні.
Як додається, епіцентр землетрусу був у районі міста Керчі, на глибині 14 км. Його заносять до невідчутних.
Поштовхи у Росії
Додамо, що цього ж дня у Краснодарському краї Росії зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,8 бала відчули мешканці Анапи, Новоросійська та низки інших населених пунктів.
За повідомленнями місцевих жителів, у деяких будинках єпошкодження — потріскалися стелі й обсипалася штукатурка. Росіянипочали активно обговорювати інцидент у Мереі, припускаючи, що «трусило» через нібито удар по регіону.
Раніше ми писали, що у Полтавській області 8 лютого зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Він стався о 15:33:29 у Мачухівській громаді на глибині 9 км. Це явище належить до ледве відчутних поштовхів і зазвичай не небезпечне для людей чи інфраструктури.
Фахівці Головного центру спеціального контролю закликали громадян, які могли відчути поштовхи, залишати повідомлення про свої відчуття. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.