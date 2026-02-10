В Україні стався землетрус: що відомо

Землетрус

У вівторок, 10 лютого, в Україні зафіксували землетрус поблизу узбережжя Кримського півострова. Магнітуда склала 3,6 бала.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Фахівці оприлюднили точні дані про епіцентр поштовхів.

«10 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу узбережжя Кримського півострова, магнітудою 3,6 (за шкалою Ріхтера)», — йдеться у повідомленні.

Як додається, епіцентр землетрусу був у районі міста Керчі, на глибині 14 км. Його заносять до невідчутних.

Поштовхи у Росії

Додамо, що цього ж дня у Краснодарському краї Росії зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,8 бала відчули мешканці Анапи, Новоросійська та низки інших населених пунктів.

За повідомленнями місцевих жителів, у деяких будинках єпошкодження — потріскалися стелі й обсипалася штукатурка. Росіянипочали активно обговорювати інцидент у Мереі, припускаючи, що «трусило» через нібито удар по регіону.

Раніше ми писали, що у Полтавській області 8 лютого зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Він стався о 15:33:29 у Мачухівській громаді на глибині 9 км. Це явище належить до ледве відчутних поштовхів і зазвичай не небезпечне для людей чи інфраструктури.

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликали громадян, які могли відчути поштовхи, залишати повідомлення про свої відчуття. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.