ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1419
Час на прочитання
1 хв

В Україні стався землетрус: що відомо

Біля узбережжя Криму 10 лютого зафіксували землетрус.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Землетрус

Землетрус

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 10 лютого, в Україні зафіксували землетрус поблизу узбережжя Кримського півострова. Магнітуда склала 3,6 бала.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус в Україні 10 лютого

Фахівці оприлюднили точні дані про епіцентр поштовхів.

Землетрус Україна 10 лютого

Землетрус Україна 10 лютого

«10 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу узбережжя Кримського півострова, магнітудою 3,6 (за шкалою Ріхтера)», — йдеться у повідомленні.

Як додається, епіцентр землетрусу був у районі міста Керчі, на глибині 14 км. Його заносять до невідчутних.

Поштовхи у Росії

Додамо, що цього ж дня у Краснодарському краї Росії зафіксували землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 4,8 бала відчули мешканці Анапи, Новоросійська та низки інших населених пунктів.

За повідомленнями місцевих жителів, у деяких будинках єпошкодження — потріскалися стелі й обсипалася штукатурка. Росіянипочали активно обговорювати інцидент у Мереі, припускаючи, що «трусило» через нібито удар по регіону.

Раніше ми писали, що у Полтавській області 8 лютого зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Він стався о 15:33:29 у Мачухівській громаді на глибині 9 км. Це явище належить до ледве відчутних поштовхів і зазвичай не небезпечне для людей чи інфраструктури.

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликали громадян, які могли відчути поштовхи, залишати повідомлення про свої відчуття. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1419
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie