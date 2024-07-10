В Україні стрімко дешевшає картопля нового врожаю – експерти повідомили причину

Молода картопля врожаю 2024 року стрімко дешевшає, адже на ціни тисне велика пропозиція, тоді як темпи збуту продукту дуже повільні.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

За словами експертів, виробники знижують ціни, щоб у такий спосіб активізувати збут. Проте, зізнаються аграрії, навіть такі заходи не мають очікуваного ефекту.

Українські аграрії станом на 10 липня пропонують до продажу картоплю нового врожаю по 11-16 грн/кг (0,27-0,39 доларів/кг), що в середньому на 26% дешевше, ніж тижнем раніше. Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня.

"Варто зазначити, що на сьогоднішній день вартість картоплі в Україні вже в середньому на 11% нижча, ніж у аналогічний період минулого року. При цьому виробники не виключають, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті може зберегтися і далі, в міру збільшення пропозиції картоплі на ринку", – кажуть у EastFruit.

Нагадаємо, раніше в Україні обвалилися ціни на кавуни. Експерти пояснили здешевлення баштанних аномальною спекою, що псує врожай.

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