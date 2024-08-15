В Україні стрімко дешевшає стратегічний продукт: у чому причина та чи варто робити запаси

Вартість цибулі в Україні виявилася нижча за ціни 2023 року. Зараз цибуля вартує в середньому на 12% менше, ніж у середині серпня минулого року.

Про це пише профільне видання EastFruit.

І все одно, зазначають фахівці, попит на цибулю залишається вкрай низьким.

"Сьогодні фермери готові відвантажувати цибулю по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Зниження ціни аналітики пояснюють великою пропозицією. Більшість виробників прагне збути насамперед некондиційну продукцію. Через погодні умови такої цибулі цього сезону багато", - пишуть експерти EastFruit.

Аграрії зазначають, що вже у вересні 2024-го ситуація із цінами на цибулю зміниться. До цього часу запаси продукту в господарствах істотно скоротяться, і ціни на підуть догори.

Цікаво, що лише місяцем раніше експерти вказували на зростання цін на цибулю. Основною причиною здорожчання цього овоча стало скорочення пропозиції ріпчастої цибулі на українському ринку через сезонний фактор.

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