В Україні стрімко дорожчає автогаз: чому ціни на АЗС злетіли й що буде далі

Ринок автогазу в Україні за лічені тижні пройшов шлях від незначних коливань до найвищих цін за кілька років. Те, що наприкінці листопада виглядало короткочасним сплеском, у грудні переросло в стійкий тренд зростання.

Про це пише OBOZ.ua.

Після зниження до 34,29 грн за літр 28 листопада ситуація швидко розвернулася. Уже на початку грудня середня ціна знову досягла 35,05 грн/л, а далі почала підніматися майже без пауз. Винятком стали лише окремі дні напередодні свят, коли окремі мережі АЗС знижували ціни в межах акцій.

Сьогодні ж автогаз продають майже по 38 грн за літр. Востаннє дорожче він коштував лише на початку повномасштабного вторгнення Росії, коли через паніку, дефіцит і ліміти на продаж пальне на заправках перевищувало 42 грн/л. Фактично нинішній показник став ціновим максимумом за кілька років.

Податки али поштовх

Фахівці паливного ринку сходяться в одному: вирішальним фактором подорожчання стало підвищення акцизів, яке запрацювало з 1 січня.

Нові ставки встановлено на всі види пального:

скраплений газ — 198 євро за 1000 літрів замість 173;

бензин — 300,8 євро (було 271,7);

дизель — 253,8 євро проти 215,7 євро раніше.

Аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко пояснює, що в роздрібних цінах це відобразилося так:

«Для автогазу підвищення становить близько 1,5 гривні на літрі, для бензину — майже 1,8 грн, для дизеля — понад 2 грн. Але саме газ реагує гостріше, бо його маржа історично найнижча».

За його словами, гуртові ціни зросли одразу після набуття чинності нових акцизів, а коли ресурс потрапив на АЗС, оператори були змушені скоригувати роздріб.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підтверджує: подорожчання — це прямий наслідок перекладання нових витрат на кінцевого споживача.

Чи є проблеми з постачанням

Попри зростання цін, дефіциту автогазу в країні немає. За словами Омельченка, ринок працює у штатному режимі, а інформації про нестачу ресурсу не надходило.

Не вплинули на ситуацію й воєнні чинники, зокрема удари РФ по мосту в Одеській області, через який проходить значна частина імпорту пального.

«Цей ризик не зламав ринок. Колапсу не сталося», — зазначає Сіренко.

Стабільність забезпечила нова логістика: імпортери давно перейшли на дальші маршрути та довгострокові контракти, що дозволяє оперативно змінювати напрямки постачання в разі загроз.

Чому інші види пального майже не подорожчали

На тлі ситуації з автогазом бензин і дизель виглядають відносно стабільними.

Зокрема, бензин А-95 як у листопаді, так і нині коштує близько 58 грн за літр, а дизель зріс менш ніж на гривню — до 58,3 грн/л.

За оцінками аналітиків, від початку року, навіть після підвищення акцизів, ціни на бензин і дизель змінювалися в межах кількох копійок.

Специфіка ринку автогазу

Різницю в поведінці цін експерти пояснюють особливостями самого сегмента. Бензин і дизель дозволяють створювати запаси, що пом’якшує вплив податкових чи ринкових змін. У випадку зі скрапленим газом це майже неможливо.

«Ринок автогазу мінімально працює зі складами. Він живе „з коліс“, тому будь-яке зростання в гурті миттєво відображається на стелі», — пояснює Сіренко.

Додатково ситуацію ускладнює низька маржа: заправки просто не мають запасу для утримання старих цін. Омельченко також звертає увагу, що автогаз менш залежний від світових котирувань нафти, тож їхнє зниження не дає такого ефекту, як для інших видів пального.

Регулятор — поза грою

Обидва експерти визнають: держава фактично не впливає на ситуацію. Антимонопольний комітет формально існує, однак його реальна роль мінімальна.

«Він наче є, але по факту не працює», — каже Омельченко.

Сіренко додає, що нині немає ні профільного органу, ні відповідальних осіб, які б вели постійний діалог із паливним ринком. Колишні механізми контролю та аналізу цін були демонтовані ще кілька років тому.

Чого чекати водіям

Оцінки майбутньої динаміки цін різняться. Володимир Омельченко вважає, що основне зростання вже відбулося, і подальший потенціал обмежений.

«Якщо курс гривні залишиться стабільним, різкого стрибка не буде», — зазначає він, прогнозуючи коливання в межах ±5% від нинішньої ціни.

Втім, у разі суттєвого ослаблення гривні автогаз теоретично може перевищити 40 грн за літр.

Олександр Сіренко більш стримано оптимістичний. На його думку, простір для зростання ще є, але він незначний.

«Розрахунки показують можливий плюс приблизно 1,5 гривні на літрі. Але все залежатиме від гуртового ринку», — пояснює аналітик.

Він також звертає увагу, що останні аукціони пройшли за нижчими цінами, ніж тижнем раніше. Тож не виключено, що з часом середня ціна автогазу може стабілізуватися в районі 36 грн за літр.

