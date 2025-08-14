ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2148
2 хв

В Україні стрімко поширюється хижак часів Запорізької Січі

Шакали, які раніше жили на півдні України, тепер освоюють центральні та західні регіони.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Шакал

Шакал / © Pixabay

В Україні стрімко зростає кількість шакалів звичайних. Пересихання Каховського водосховища пришвидшило переміщення цих хижаків, і якщо раніше вони траплялися здебільшого на півдні, то тепер — і в центральних та навіть західних регіонах країни.

Про це повідомив журналіст Олександр Тимошенко.

Журналіст зазначив, що йдеться не про появу нового виду, а про повернення хижака у межі його давнього ареалу. За даними історика Дмитра Яворницького, в епоху Запорізької Січі шакалів можна було зустріти у степах Дніпровської області. Тоді цих тварин називали «чокалками».

Перші сучасні підтверджені випадки появи шакалів в Україні бузи зафіксовані в кінці 1990-х років, а 2005 року їхнє виття вперше зафіксували на острові Хортиця у Запоріжжі.

Проте справжній сплеск спостережень цих хижаків стався після руйнування Каховської ГЕС та осушення Каховського водосховища 2023 року.

«На місці колишньої акваторії з’явилися зарості очерету, чагарника та лучні масиви — ідеальне місце існування для цього хижака. Зникнення водних перешкод спростило міграцію тварин, і Хортиця стала доступнішою для шакалів із Херсонської та Миколаївської областей. 2024 року запорізькому фотографу Юрію Батаєву вдалося вперше зробити достовірні знімки хижака на острові, остаточно підтвердивши його присутність», — йдеться в дописі Тимошенка.

Шакали, що нагадують невеликого вовка, важать до 15 кг і живуть парами. Ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються в густих заростях біля води. Раціон хижака надзвичайно різноманітний: від дрібних гризунів і птахів до фруктів та падла, що робить його справжнім «природним санітаром».

«Здоровий шакал уникає контакту з людьми і для дорослої людини небезпеки не становить. Небезпеку можуть становити лише хворі на сказ особини, що актуально для всіх диких ссавців. У той же час тварини можуть становити загрозу для свійської птиці та худоби», — повідомив журналіст.

До слова, раніше до фотопастки у Чорнобильському заповіднику потрапив величезний хижак — самець бурого ведмедя. Це рідкісний і вкрай обережний мешканець українського Полісся.

