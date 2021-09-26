В Україні стрімко збільшується кількість областей, які відповідають "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

В Україні стрімко збільшується кількість областей, які відповідають "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

П'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані МОЗ.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 вересня

Згідно з даними, до Донецької, Черкаської, Тернопільської та Дніпропетровської областей додалася Кіровоградщина. У цій області рівень госпіталізації зріс до 64,5% за дозволеного максимума 50%.

Водночас, як свідчить інформація у таблиці МОЗ, динаміку госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищено у Києві, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській і Черкаській областях.

Після потрапляння до "помаранчевої" зони влада може вводити додаткові обмежувальні заходи. Також це означає, що незабаром регіон може перейти до "червоної" зони.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

Міністерство охорони здоров’я України

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

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