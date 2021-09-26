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В Україні стрімко збільшується кількість областей, які відповідають "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

В Україні стрімко збільшується кількість областей, які відповідають "помаранчевій" зоні: де можуть посилити карантин

УНІАН

П'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 26 вересня вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані МОЗ.

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 26 вересня

Згідно з даними, до Донецької, Черкаської, Тернопільської та Дніпропетровської областей додалася Кіровоградщина. У цій області рівень госпіталізації зріс до 64,5% за дозволеного максимума 50%.

Водночас, як свідчить інформація у таблиці МОЗ, динаміку госпіталізації пацієнтів з коронавірусом перевищено у Києві, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській і Черкаській областях.

Після потрапляння до "помаранчевої" зони влада може вводити додаткові обмежувальні заходи. Також це означає, що незабаром регіон може перейти до "червоної" зони. 

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців.

© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

За якими тепер обмеженнями живе Україна, читайте тут.

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони

Коронавірус в Україні: що змінилося у регіонах із впровадженням "жовтої" карантинної зони
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