В Україні стрімко змінюється вартість картоплі: що відбувається з цінами

Картопля

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В Україні цього тижня продовжилося зниження відпускних цін на картоплю. Причиною стало активне надходження нового врожаю на ринок.

Про це повідомляє моніторинг проєкту EastFruit.

За словами виробників, у більшості регіонів країни стартувало масове збирання картоплі, що суттєво збільшило пропозицію продукції.

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Наразі фермери пропонують картоплю за ціною 12–20 грн/кг, що в середньому приблизно на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики пояснюють зниження цін сезонним фактором: із кожним днем на ринку стає більше нового врожаю, тоді як попит залишається відносно стабільним. Додатково тиск на ціни створює й неоднорідна якість продукції.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, картопля в Україні зараз у середньому на 16% дешевша.

Експерти не виключають, що тенденція до здешевлення збережеться й надалі, оскільки пропозиція на ринку продовжує зростати.

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Як ми писали, в Україні очікується помітне зростання цін на хліб уже в найближчі місяці. За словами експертів, упродовж найближчих 2–3 місяців вартість хліба може зрости в середньому на 5–6%. Причинами подорожчання називають щомісячне зростання собівартості виробництва, а також додаткові витрати виробників, зокрема на енергоносії, логістику та оплату праці. Окремо наголошується, що хлібопекарська галузь залишається однією з найбільш чутливих до коливань цін на енергоресурси. Водночас експерти зазначають, що дефіциту хліба на ринку не очікується — попри зростання цін, виробники забезпечують стабільні поставки продукції.

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