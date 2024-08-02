В Україні стрімко зріс попит на електрокари: які авто везуть з-за кордону

Переважна більшість автівок, імпортованих до України 2024 року, були вживані.

Від початку 2024 року на територію України завезли 228 319 автомобілів. За даними МВС, за аналогічний період минулого року кількість імпортованих транспортних засобів була меншою на 14,2% – 199 980 авто.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

До України везуть переважно вживані автомобілі

Водночас переважна більшість, а саме 71% від усіх ввезених транспортних засобів – це вживані автівки. Середній вік усіх ввезених авто становив приблизно 9 років. Але серед вживаних авто, завезених цього року, 42% були віком понад 10 років.

Де в Україні найбільший попит на авто

Найбільшу кількість імпортованих цьогоріч автомобілів зареєстрували у Києві – 13,7%. У трійці лідерів попиту опинилися також Львівська (10,2%) та Одеська (7,4%) області.

Найпопулярніші в Україні автобренди

Рейтинг найпопулярніших автовиробників в українців залишається незмінним. До трійки улюблених увійшли:

VOLKSWAGEN — 25 498 авто (11,2%);

RENAULT — 17 479 авто (7,7%);

AUDI — 13 173 авто або 5,8%.

Як змінились вподобання українських автовласників 2024 року

В Україні спостерігається світова тенденція збільшення попиту на електромобілі. За сім місяців 2024 року імпорт електрокарів збільшився на 83% порівняно з минулим роком. Хоча частка акумуляторних автівок у загальній кількості транспортних засобів досі залишається невеликою – лише 13,1%.

Фаворитами українців залишаються авто з бензиновими двигунами. Цьогоріч – це майже кожен другий імпортований автомобіль. Ще понад чверть (27,5%) ввезених автівок – дизельні.

Нагадаємо, в Україні купівля авто здорожчає на 15%. У Мінфіні вважають, що під час дії воєнного стану автівка не є життєвою необхідністю.

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