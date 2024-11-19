В Україні стрімко зросла кількість "чорнобильців": у Мінсоцполітики розповіли про злочинну схему

Від початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні "оселились" 125 000 українців, утримання яких коштує державі 15 млрд грн на рік.

Після початку повномасштабної війни в Україні з’явилася злочинна схема для отримання від держави незаконних соціальних виплат. Йдеться про біженців, які начебто оселяються в Чорнобильській зоні відчуження і через суд домагаються призначення щомісячної допомоги від держави.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в інтерв’ю Forbes.

За словами посадовиці, після аварії на Чорнобильській АЕС в Україні встановили доплати до пенсії тим громадянам, які проживали в Чорнобильській зоні на момент аварії та сім років після неї, але цю норму скасували 2008 року.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні було близько 10 тисяч осіб, які отримували такі доплати. Загалом держава витрачала на це 51,4 млн грн щомісяця.

Але 2022 року раптом почали з'являтися люди, які до війни не мали статусу "чорнобильця", а після її початку нібито переїхали жити до зони радіаційного забруднення. Водночас суди почали масово призначати цим "переселенцям" відповідні виплати. За понад два роки війни через судові рішення кількість "мешканців" чорнобильської зони збільшилася до 135400 осіб.

"Додаткові виплати від держави становлять уже близько 1,5 млрд грн на місяць або приблизно 15 млрд грн на рік. І прогресія геометрична", – зауважила Марчак.

Після виявлення цієї проблеми до проєкту бюджету на 2025 рік додали норму, яка обмежує коло осіб, що мають право на виплати за проживання в зоні радіаційного забруднення. Від початку 2025 року допомогу від держави за проживання в чорнобильській зоні отримуватимуть лише ті, хто мешкав там у період від 1986-го до 1993 року.

Дарина Марчак наголосила, що "нові чорнобильці" стали величезною проблемою, тому і привернули увагу правоохоронців. Під час слідчих дій було виявлено, що люди спеціально реєструють місце проживання в населених пунктах у зоні радіаційного забруднення в непридатних для життя будинках. Часто в таких будинках в одній квартирі прописано кілька десятків осіб, які фактично мешкають в інших регіонах.

Нагадаємо, СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації. Ліквідовано три злочинні групи в Києві, Львові та Одесі. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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