В Україні стрімко зростає рівень бідності: у яких регіонах найбільше

В Україні в сім разів зросла глибока бідність, тобто стало більше тих людей, які фактично - на межі фізіологічного виживання.

Про це заявила Людмила Черенько, докторка економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень в етері "Київ24".

"Загалом в нашій країні за два роки повномасштабної війни бідність зросла майже у два рази. Помітно бідність зросла в північних областях — Чернігівській, Сумській. У таких регіонах як Київ, Харків, Дніпро — там рівень бідності зріс не так суттєво", — зазначила експертка.

Київ, Закарпаття та Чернівецька область — мають найнижчі показники бідності.

Раніше Світовий банк повідомив, що через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком.

Зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більш ніж п'ята частина дорослого населення, яка працювала до війни, втратила роботу. Найбільшим викликом для України залишаються питання безпеки та завершення війни, але українські чиновники чудово дають раду з управлінням економікою за таких умов.

Нагадаємо, в МВФ повідомили, що масовані ракетні й повітряні удари, які завдає терористична російська армія по українській мирній інфраструктурі, можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

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