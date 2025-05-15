В Україні стрімко зростає захворюваність на кір: вже зафіксовано смертельні випадки

Захворюваність на кір

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Україна знову опинилася під загрозою спалаху кору — надзвичайно заразного вірусного захворювання, яке, на жаль, має циклічний характер і повертається в середньому кожні 5-6 років. Проте, цього разу зростання захворюваності набуло особливо тривожних масштабів.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Лише за перші три місяці 2025 року зафіксовано 472 випадки кору, що вражаюче — у 20,5 раза! — перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Ця негативна тенденція розпочалася ще у 2024 році, коли кількість випадків зросла в 6,6 раза порівняно з 2023 роком.

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Найбільше випадків кору зареєстровано в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. Щобільше, саме в Чернівецькій та Одеській областях сталися трагічні летальні випадки серед дітей віком 10 років та 9 місяців, які мали важкі супутні захворювання.

«Кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень. Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів. Рішення перехворіти на кір, щоб отримати імунітет, — надто ризиковане й смертельно небезпечне», — йдеться в повідомленні.

Кір може призвести до серйозних ускладнень, серед яких пневмонія, отит, енцефаліт, інші тяжкі стани і, зрештою, смерть. Специфічного лікування від цієї хвороби не існує.

«Щоб уберегтися від кору, держава забезпечує всіх дітей комплексною вакциною, яка захищає одночасно від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист», — зазначили в ЦГЗ.

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Національний календар профілактичних щеплень чітко визначає терміни вакцинації: першу дозу дитина отримує у 12 місяців, а ревакцинацію — у 6 років. Дві дози вакцини КПК створюють стійкий і тривалий імунітет, надійно захищаючи дитину від кору та його можливих наслідків.

Раніше ми повідомляли, що таке кір, як розпізнати його симптоми, що робити в разі захворювання та як захистити себе і близьких.