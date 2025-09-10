В Україні студентам повністю компенсують кошти за навчання: кого стосується

Навчання

Реклама

У 2024-2025 навчальному році понад 13 тисяч дітей українських захисників та захисниць отримають повну компенсацію за контрактне навчання. Гроші виплатить держава, а сам процес значно спростили завдяки додатку «Дія».

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«Дія» замість черг та паперів

Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що доступ до освіти для дітей ветеранів є безумовним пріоритетом. Завдяки новій системі, студентам більше не потрібно збирати гори документів та стояти в чергах. Все, що потрібно — підтвердити спеціальний сертифікат у додатку «Дія».

Реклама

Як це працює?

Якщо ви маєте право на компенсацію, вам прийде сповіщення у «Дії» з сертифікатом. На підтвердження сертифіката у вас є 20 днів. Після підтвердження гроші переказують безпосередньо на рахунок навчального закладу. Заклад, у свою чергу, повинен повернути вам раніше сплачені кошти.

Важливо переконатися, що ваш навчальний заклад (державний чи приватний) має договір з Міністерством у справах ветеранів.

Читайте також В Україні від вересня зростуть стипендії: хто і скільки отримає

Хто може отримати компенсацію?

Допомогу надають дітям, які навчаються на контракті в коледжах, технікумах та університетах, якщо вони мають один із таких статусів:

діти загиблих або померлих захисників;

діти ветеранів, що мають інвалідність внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти тих, хто зник безвісти або перебуває в полоні;

діти постраждалих учасників Революції гідності.

Якщо студент вже отримує освітній грант, сума компенсації буде меншою на розмір цього гранту. Тим, хто лише вступив цього року, потрібно подати документи до свого закладу освіти, щоб отримати виплату вже у 2025 році.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано ще один законопроєкт, альтернативний урядовому, стосовно обмеження права на відстрочку студентів. Ініціатор законопроекту 13634-1 — народний депутат від «Слуги народу», член Комітету ВР з питань освіти Роман Грищук.

Реклама

Також бронювання педагогів від мобілізації частково вирішує проблему нестачі кадрів у школах, особливо в природничих і технологічних дисциплінах. Однак у Міністерстві освіти й науки визнають: після закінчення війни ситуація може різко погіршитися.

Раніше повідомлялося, за словами президента Конфедерації роботодавців, після ухвалення постанови про дозвіл на виїзд за кордон хлопцям 18–22 років студенти дедалі частіше беруть «академку», щоб виїхати з України.