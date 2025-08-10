В Україні студенти можуть виїжджати за кордон, але є певні умови

Студенти / © ТСН.ua

Українські студенти можуть отримати право виїхати на навчання за кордон на один семестр за академічними програмами обміну. Проте скористатися цією можливістю можна лише за умови дотримання встановлених правил.

Про це розповів колишній заступник міністра освіти Михайло Винницький в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Винницького, завдяки розвиненій системі академічної мобільності, створеній в Україні останніми роками, студенти можуть провести семестр за кордоном. Це, на його переконання, відіграє важливу роль у процесі їхньої соціалізації.

«Це не всі студенти. Потрапити на академічну мобільність можна переважно за конкурсом. Але зараз достатньо суттєва кількість наших студентів виїжджають на один семестр за кордон. Ми так само дозволяємо нашим науково-педагогічним працівникам, викладачам, їздити на конференції, на різного роду підвищення кваліфікації», — розповів він.

Винницький зазначив, що за два роки Міністерство освіти офіційно дозволило понад чотирьом тисячам учасників програм академічної мобільності виїхати за кордон. З цього числа лише вісім осіб не повернулися вчасно. Він підкреслив, що гордиться викладачами, які завдяки закордонним поїздкам розширюють професійні знання, підтримують зв’язки із закордонними колегами та сприяють підвищенню якості української освіти і науки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що юнакам віком від 17 до 23 років, які навчаються у закордонних вишах, можуть дозволити виїзд з України. Однак наразі обговорень на цю тему в комітеті немає.