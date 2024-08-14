Україна створила буферну зону в Курській області: для чого вона потрібна

Україна створила "буферну (санітарну) зону" на Курщині, до якої матимуть доступ МКЧХ, ООН та інші міжнародні організації для гуманітарної допомоги.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент провів нараду, на якій обговорювали ситуацію в Курській області, зокрема створення військових комендатур у цьому регіоні.

"Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", — написав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна захищає себе та свої прикордонні громади, водночас активно діючи на російській території, суворо дотримуючись міжнародних конвенцій і гуманітарного права.

Зі свого боку уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що на нараді під головуванням Зеленського обговорювали стабілізаційні заходи в Курській області. Лубінець зазначив, що Україна, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не лише має право на самооборону, але й повинна дотримуватися міжнародних норм.

У межах цих заходів була створена "буферна (санітарна) зона" в Курській області, щодо якої обговорювали питання доступу туди міжнародних організацій для гуманітарної допомоги. У "буферній зоні" забезпечуватимуть постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних предметів для цивільного населення.

Нагадаємо, віцепрем'єрка України Ірина Верещук повідомляла, що Сили оборони створюють зону безпеки на території Росії, яка прилягає до українських кордонів. Планується також відкриття гуманітарних коридорів у Курській області для евакуації цивільних осіб як у бік Росії, так і в бік України.

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