В Україні створять національні бригади відновлення: як це працюватиме

Атака РФ на Київщину / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

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В Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам швидко ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Тепер техніку та спеціалістів зможуть оперативно відправляти з одних областей до інших, щоб якнайшвидше ремонтувати житло та пошкоджені мережі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Кабмін погодив цей проєкт, спираючись на минулий досвід. Тоді понад 2000 майстрів з усієї країни з’їхалися до столиці, щоб допомогти розібрати наслідки руйнувань після обстрілів. За словами Кулеби, створені бригади оперативно лагодитимуть об’єкти тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлові будинки.

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«Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні», — зазначив він.

За словами посадовця, координацією формування бригад займатиметься «Укрзалізниця». До роботи залучатимуть спеціалістів із підприємств, які вже мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Самі ж бригади виїжджатимуть на місця за рішеннями Державної комісії з питань ТЕБ та НС і у взаємодії з обласними військовими адміністраціями.

Фінансування проєкту 2026 року здійснюватиметься спільно — за рахунок резервного фонду державного, а також місцевих бюджетів.

«Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації», — зауважив Кулеба.

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Нагадаємо, 8 липня частина споживачів у шести областях України залишається без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Водночас на Хмельниччині аварійні відключення спричинила негода.

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