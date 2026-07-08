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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
477
Час на прочитання
2 хв

В Україні створять національні бригади відновлення: як це працюватиме

В Україні створюють національні бригади відновлення для ліквідації наслідків атак РФ. Проєкт фінансуватимуть із держбюджету, а координуватиме його «Укрзалізниця».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Київщину

Атака РФ на Київщину / © Сторінка Сергія Корецького в соцмережі X

В Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам швидко ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Тепер техніку та спеціалістів зможуть оперативно відправляти з одних областей до інших, щоб якнайшвидше ремонтувати житло та пошкоджені мережі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Кабмін погодив цей проєкт, спираючись на минулий досвід. Тоді понад 2000 майстрів з усієї країни з’їхалися до столиці, щоб допомогти розібрати наслідки руйнувань після обстрілів. За словами Кулеби, створені бригади оперативно лагодитимуть об’єкти тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення, а також житлові будинки.

«Національні бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де вони найбільше потрібні», — зазначив він.

За словами посадовця, координацією формування бригад займатиметься «Укрзалізниця». До роботи залучатимуть спеціалістів із підприємств, які вже мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Самі ж бригади виїжджатимуть на місця за рішеннями Державної комісії з питань ТЕБ та НС і у взаємодії з обласними військовими адміністраціями.

Фінансування проєкту 2026 року здійснюватиметься спільно — за рахунок резервного фонду державного, а також місцевих бюджетів.

«Новий механізм дасть змогу значно скоротити час ліквідації наслідків атак і посилить спроможність громад реагувати на надзвичайні ситуації», — зауважив Кулеба.

Нагадаємо, 8 липня частина споживачів у шести областях України залишається без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Водночас на Хмельниччині аварійні відключення спричинила негода.

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Дата публікації
Кількість переглядів
477
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