В Україні готують новий шлях повернення цивільних заручників: що пропонує Лубінець

Дмитро Лубінець / © скриншот з відео

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оголосив про створення окремого центру з повернення цивільних громадян України. Таке рішення ухвалили після гуманітарної місії в Олешках, яка виявила проблеми з координацією зусиль щодо повернення українців із російського полону та тимчасово окупованих територій.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомили журналісти ТСН.ua.

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Лубінець оголосив про створення центру повернення цивільних українців

Лубінець наголосив, що гуманітарна місія в Олешках стала важливим уроком для України.

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«Основний результат для нас — це те, що гуманітарна місія в Олешках показала: в Україні недостатня координація зусиль по поверненню цивільних заручників, які знаходяться в російських в’язницях, і цивільних, які перебувають на тимчасово окупованій території України», — заявив омбудсман.

За його словами, саме цей досвід спонукав його створити окрему структуру для роботи над поверненням цивільних.

«Пройшовши цей шлях особисто і з командою омбудсмана України, а також з колегами з різних країн, я прийняв рішення і сьогодні офіційно заявляю, що на базі нашої інституції буде створений окремий центр повернення цивільних громадян України», — сказав він.

Як працюватиме центр повернення цивільних українців

Лубінець пояснив, що в Україні вже діє подібний пілотний проєкт — Центр захисту прав дитини. Нову практику планують поширити й на дорослих цивільних громадян.

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«У нас є подібний пілотний проєкт — Центр захисту прав дитини. Ми хочемо розповсюдити позитивну практику повернення, опіки, адвокації та привернення уваги до порушень прав цивільних громадян України з боку Російської Федерації», — зазначив омбудсман.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Лубінець розповів про результати гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині.

За його словами, серед місцевих жителів було три категорії людей: ті, хто хотів залишитися в місті й потребував гуманітарної допомоги; ті, хто прагнув виїхати на підконтрольну Україні територію; а також ті, хто просив допомогти з виїздом, але планував залишитися на території під контролем Росії. Для кожної з цих груп українська сторона намагалася організувати необхідну допомогу.

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