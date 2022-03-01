В Україні створили бот "Дзвінок другу", щоб розкрити очі на війну росіянам та білорусам

В Україні створили бот "Дзвінок другу", щоб розкрити очі на війну росіянам та білорусам

Рішення вигадали для тих, у кого немає сил дзвонити самостійно знайомим в РФ і РБ та переконувати.

В Україні створили рішення для тих, в кого є родичі чи знайомі в Росії чи Білорусі, яким треба розкрити очі на війну.

Інформацію про це поширив радник голови МВС України Антон Геращенко.

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"Якщо у вас немає сил дзвонити їм самостійно та переконувати, ось вам інструмент, який дозволить дещо "автоматизувати" цей процес", – йдеться у повідомленні.

Як це працює:

Переходимо у бот "Дзвінок другу" https://t.me/DzvinokDruguBot.

Тиснемо "Почати".

Відправляємо до 10 номерів своїх родичів/друзів з Росії або Білорусі.

Вони отримають дзвінок на телефон і СМС:

Дзвінок з таким аудіо: https://youtu.be/Sh1OsYkcefA СМС з посиланням на телеграм-канал "Правда о войне в Украине" https://bit.ly/3snIr1l

Поки що кількість каналів обмежена, тож дзвінки відбуватимуться з затримкою. Звісно, дзвінки блокуватимуться, але команда працюватиме над тим, щоб обходити це.