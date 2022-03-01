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В Україні створили бот "Дзвінок другу", щоб розкрити очі на війну росіянам та білорусам

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В Україні створили бот "Дзвінок другу", щоб розкрити очі на війну росіянам та білорусам

Associated Press

Рішення вигадали для тих, у кого немає сил дзвонити самостійно знайомим в РФ і РБ та переконувати.

В Україні створили рішення для тих, в кого є родичі чи знайомі в Росії чи Білорусі, яким треба розкрити очі на війну.

Інформацію про це поширив радник голови МВС України Антон Геращенко.

"Якщо у вас немає сил дзвонити їм самостійно та переконувати, ось вам інструмент, який дозволить дещо "автоматизувати" цей процес", – йдеться у повідомленні.

Як це працює:

  • Переходимо у бот "Дзвінок другу" https://t.me/DzvinokDruguBot.
  • Тиснемо "Почати".
  • Відправляємо до 10 номерів своїх родичів/друзів з Росії або Білорусі.

Вони отримають дзвінок на телефон і СМС:

  1.  Дзвінок з таким аудіо: https://youtu.be/Sh1OsYkcefA
  2.  СМС з посиланням на телеграм-канал "Правда о войне в Украине" https://bit.ly/3snIr1l

Поки що кількість каналів обмежена, тож дзвінки відбуватимуться з затримкою. Звісно, дзвінки блокуватимуться, але команда працюватиме над тим, щоб обходити це.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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