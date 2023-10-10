В Україні створили рацію, яку росіяни не можуть заглушити: що в ній особливого

Ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони. Щоб українські військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів, українські розробники створили радіостанцію "Himera".

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів.

Рація-неведимка / Фото: Telegram - Михайло Федоров (Fedorov)

Також рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк. Федоров каже, що це може допомогти у пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту", - додав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Федоров розповів, що українці розробили плащ-невидимку для Сил оборони, який захищатиме від російських тепловізорів і дронів з тепловізійними камерами. Його створили розробники платформи Brave1.

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