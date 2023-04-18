В Україні створять позаштатні військово-лікарські комісії: подробиці

Під час мобілізації в Україні через велике навантаження на військових лікарів є певні норми, скільки за день військовослужбовців може пройти ВЛК.

Уряд ухвалив постанову, в межах якої передбачається утворення позаштатних військово-лікарських комісій (ВЛК), які функціонуватимуть на базі цивільних медичних закладів.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Кількість та перелік таких ВЛК з урахуванням поточного навантаження визначатиме керівництво Обласних військових та Київської адміністрацій.

Національна служба здоров'я укладатиме договори з медзакладами, де функціонуватиме ВЛК та забезпечуватиме оплату наданих послуг за новим пакетом "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".

Всі послуги, які входять до пакету програми Медгарантій будуть безкоштовними для тих хто проходить ВЛК.

Нагадаємо, утворення позаштатних військово-лікарських комісій (ВЛК), які функціонуватимуть на базі цивільних медичних закладів - один із заходів, що вживають в Україні для спрощення роботи ВЛК.

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