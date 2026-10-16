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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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193
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В Україні створили дрон для евакуації тяжкопоранених бійців: що він уміє

В Україні розробили дрон StarGate, який може змінити підхід до евакуації тяжкопоранених бійців із передової.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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StarGate

StarGate / © AP

В Україні створили дрон StarGate, який може вивозити тяжкопоранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. Безпілотник піднімає до 150 кг, і його вже передали військовим для тестування на фронті.

Про це повідомляє Associated Press.

Дрон StarGate — що відомо про розробку

За даними видання, медичний дрон StarGate розробила українська компанія SkyFall за останній рік. Він має шість пропелерів і кабіну з ношами, щоб перевозити пораненого бійця у бронежилеті та з усім спорядженням.

Ідею розробки подав командир 475-го штурмового полку («Код 9.2») з позивним «Флінт». Він попросив SkyFall створити безпечніший варіант евакуації бійців із важкодоступних місць. За словами представника SkyFall, ідея розробки виникла просто з окопів на фронті. Через ризики для безпеки він спілкувався з журналістами в балаклаві.

У деяких секторах фронту зона ураження під постійною загрозою з боку артилерії та ворожих дронів сягає 10–15 кілометрів. Наземним роботизованим платформам потрібно від двох до трьох годин, щоб подолати цю відстань через багнюку, міни та вирви, а евакуаційні групи не завжди мають змогу забрати пораненого того ж дня.

Односторонній радіус дії StarGate становить 15 кілометрів. Дрон рухається зі швидкістю 65 км/год і може розвивати до 105 км/год, що дозволяє скоротити час транспортування до кількох хвилин. Підготовка апарата до вильоту займає близько 10 хвилин.

StarGate / © AP

StarGate / © AP

«Подолання 10 кілометрів за лічені хвилини стало б кардинальною зміною на передовій», — зазначив військовослужбовець підрозділу «Код 9.2» із позивним «КВН».

Для захисту від глушіння безпілотник працює через Starlink та власний L-Link, а штучний інтелект допомагає йому летіти навіть без GPS. У разі цілковитої втрати зв’язку дрон самостійно прокладає маршрут назад.

Апарат адаптований до роботи в дощ і сніг, оснащений тепловізійними камерами для нічних місій та здатний продовжувати політ навіть у разі пошкодження одного з кронштейнів. Під час випробувань дрон також продемонстрував систему самозахисту, збивши сіткою FPV-безпілотник, який атакував.

Український дрон StarGate / © АР

Український дрон StarGate / © АР

Компанія SkyFall, яка раніше створила важкий дрон Vampire (відомий як «Баба Яга»), FPV-дрони Shrike та повітряний перехоплювач P1-SUN, оцінює вартість однієї системи StarGate щонайменше у 50 000 доларів США залежно від конфігурації. Виробник планує вийти на обсяги до 1000 одиниць на місяць до кінця 2026 року.

Наразі StarGate проходитиме щонайменше місячне тестування безпосередньо в бойових умовах.

«Це абсолютно новий метод евакуації. Зараз важко детально говорити про плюси та мінуси. Нам потрібно більше з ним працювати», — сказав командир «КВН».

Україна розробляє власну зброю — останні новини

Нагадаємо, Україна вперше успішно застосувала в бойових умовах власну балістичну ракету FP-7, яку важко перехопити. Попри обмежені виробничі потужності цей крок ставить Україну в один ряд із провідними військовими державами світу.

Також ще 1 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив про перше успішне застосування в бою нової вітчизняної тактичної балістичної ракети FP-7.

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