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В Україні створили нову ракету DART: її головна перевага — стійкість до ворожого РЕБ
Українська компанія розробила нову ракету DART, яку можна запускати з аеростатів на великій висоті — серед ключових особливостей системи називають стійкість до засобів радіоелектронної боротьби противника.
В Україні презентували нову вітчизняну розробку для потреб оборони — ракету DART, створену компанією Center of Innovative Technologies Program.
Про появу нової системи повідомило профільне видання Militarnyi.
Особливістю ракети є її запуск зі стратосферних аеростатів на висоті від 12 до 18 кілометрів. Такий підхід дозволяє значно ускладнити виявлення системи та підвищує ефективність застосування в умовах сучасної війни.
Розробники зазначають, що DART створена з урахуванням протидії засобам радіоелектронної боротьби, які активно використовує Росія на фронті. Завдяки цьому система має зберігати працездатність навіть в умовах активного подавлення сигналів.
Наразі нова українська ракета проходить етапи підготовки до подальшої сертифікації та потенційного впровадження у сектор оборони. Поява таких технологій демонструє, що український defense-tech сектор продовжує активно розвивати власні інноваційні рішення.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує отримувати від міжнародних партнерів ракети для систем ППО Patriot.
Нагадаємо, в Повітряних силах відверто визнали, що ППО почала збивати менше балістики.