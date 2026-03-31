В Україні створили новий дрон-перехоплювач: чим “Швідун” небезпечний для російських “Шахедів”

Дрон-перехоплювач «Швідун» / © Міноборони України

Збройні Сили України поповнили свій арсенал новітнім безпілотним авіаційним комплексом «Швідун». Цей дрон-перехоплювач українського виробництва створений спеціально для полювання на ворожі ударні та розвідувальні цілі та вже демонструє одну з найвищих ефективностей на фронті.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Головні фішки та характеристики «Швідуна»

Новий безпілотник виготовлений із надміцного композитного матеріалу. Його вага становить близько 8 кілограмів, а розмах крил сягає майже 2 метрів. Такі габарити не заважають дрону-перехоплювачу підніматися на висоту до 6 кілометрів і розганятися до швидкості понад 250 кілометрів на годину.

Радіус дії «Швідуна» становить понад 70 кілометрів, чого цілком достатньо для ефективного прикриття неба над будь-яким українським містом. Безпілотник здатний безперервно перебувати у повітрі понад дві години, вистежуючи російські цілі, серед яких «Шахеди», «Герані», «Гербери», а також розвідувальні крила Zala, Supercam та «Скат».

«Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення», — зазначають у відомстві.

Багаторазове використання та перші успіхи

Ще однією унікальною та вкрай цікавою особливістю «Швідуна» є його здатність до багаторазового використання. Попри здатність розвивати вражальну максимальну швидкість у повітрі, цей апарат має доволі низьку швидкість під час зльоту та посадки. Якщо під час виконання місії ціль було раптово втрачено, оператор може безпечно посадити дрон, щоб згодом використати його для наступних завдань.

Перші борти цього комплексу вже активно та успішно працюють і надійно захищають українські міста від російського терору. За даними Міноборони, наразі «Швідун» має один з найвищих коефіцієнтів ураження серед усіх вітчизняних дронів-перехоплювачів. Українські захисники вже змогли знищити за допомогою цього апарата близько сотні ворожих безпілотників.

