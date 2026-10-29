В Україні створили новий національний шрифт Zakon

В Україні офіційно презентували новий національний шрифт / © Facebook Руслана Стефанчука

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В Україні сьогодні, 29 жовтня, презентували новий національний шрифт Zakon, розроблений для оформлення державних документів.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

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Зі слів спікера парламенту, державність проявляється не лише в Конституції та законах, а й у щоденних рішеннях, зокрема в тому, який вигляд мають офіційні документи.

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«Новий шрифт покликаний створити впізнаваний стиль оформлення українських державних актів», — зазначив він.

Питання власного національного шрифту порушували ще 2023 року. Тоді Міністерство культури ініціювало створення банку українських шрифтів для поступової заміни гарнітур російського походження.

Зокрема, у державній документації та символіці раніше використовували шрифти, пов’язані з російською типографічною традицією, серед яких «Іжиця» та Peterburg.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть посилити мовне законодавство: нові правила передбачають більше контролю за використанням державної мови та підвищення штрафів за порушення.

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