В Україні створили новий швидкісний дрон-перехоплювач: на що він здатен

Дрон-перехоплювач UEB-1

Вітчизняні розробники продовжують посилювати оборонні можливості країни, створюючи інноваційні технології для знищення ворожих загроз. Українська компанія OSIRIS AI представила новітній дрон-перехоплювач UEB-1, який вирізняється високою швидкістю та здатністю працювати автономно завдяки штучному інтелекту.

Про це пише «Мілітарний».

Характеристики та можливості перехоплювача

Уперше публічна демонстрація цього безпілотника відбулася під час виставки Xpotential у німецькому Дюссельдорфі. Як зазначається на офіційному сайті виробника, апарат розвиває вражальну швидкість до 315 км/год, що дозволяє йому ефективно переслідувати та перехоплювати швидкісні повітряні цілі.

Дальність польоту нового безпілотника може сягати 18 кілометрів залежно від умов, а в повітрі він здатен перебувати понад 10 хвилин. Загальна маса дрона становить 3,1 кілограма, з яких 0,5 кілограма припадає на бойову частину. Його рама має розміри 370 × 370 × 550 міліметрів і виготовлена з карбону — міцного та водночас легкого матеріалу.

«Конструкція забезпечує жорсткість і точність керування під час місій активного переслідування», — зазначають у компанії.

Автономність завдяки штучному інтелекту

Ключовою особливістю UEB-1 є використання системи обробки даних безпосередньо на борту. Це дозволяє дрону виконувати бойові завдання з мінімальним втручанням оператора. Апарат здатний самостійно прогнозувати траєкторію та відстежувати цілі за допомогою штучного інтелекту.

Основним напрямом роботи стартапу OSIRIS AI, який у 2025 році залучив інвестиції від іноземного партнера, є саме розробка технологій автономності, зокрема платформи OSIRIS DroneOS. Завдяки цій системі безпілотники можуть діяти самостійно, обробляючи дані в реальному часі без постійного контролю з боку людини.

