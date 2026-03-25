В Україні створили новий швидкісний дрон-перехоплювач: на що він здатен
Новітній перехоплювач може самостійно переслідувати та знищувати цілі на швидкості до 315 кілометрів на годину.
Вітчизняні розробники продовжують посилювати оборонні можливості країни, створюючи інноваційні технології для знищення ворожих загроз. Українська компанія OSIRIS AI представила новітній дрон-перехоплювач UEB-1, який вирізняється високою швидкістю та здатністю працювати автономно завдяки штучному інтелекту.
Про це пише «Мілітарний».
Характеристики та можливості перехоплювача
Уперше публічна демонстрація цього безпілотника відбулася під час виставки Xpotential у німецькому Дюссельдорфі. Як зазначається на офіційному сайті виробника, апарат розвиває вражальну швидкість до 315 км/год, що дозволяє йому ефективно переслідувати та перехоплювати швидкісні повітряні цілі.
Дальність польоту нового безпілотника може сягати 18 кілометрів залежно від умов, а в повітрі він здатен перебувати понад 10 хвилин. Загальна маса дрона становить 3,1 кілограма, з яких 0,5 кілограма припадає на бойову частину. Його рама має розміри 370 × 370 × 550 міліметрів і виготовлена з карбону — міцного та водночас легкого матеріалу.
«Конструкція забезпечує жорсткість і точність керування під час місій активного переслідування», — зазначають у компанії.
Автономність завдяки штучному інтелекту
Ключовою особливістю UEB-1 є використання системи обробки даних безпосередньо на борту. Це дозволяє дрону виконувати бойові завдання з мінімальним втручанням оператора. Апарат здатний самостійно прогнозувати траєкторію та відстежувати цілі за допомогою штучного інтелекту.
Основним напрямом роботи стартапу OSIRIS AI, який у 2025 році залучив інвестиції від іноземного партнера, є саме розробка технологій автономності, зокрема платформи OSIRIS DroneOS. Завдяки цій системі безпілотники можуть діяти самостійно, обробляючи дані в реальному часі без постійного контролю з боку людини.
