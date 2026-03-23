В Україні створили новий унікальний перехоплювач дронів: що про нього відомо

Дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter / © Міноборони України

Сили оборони України отримали нові швидкісні дрони-перехоплювачі українського виробництва JEDI Shahed Hunter.

Що про них відомо, розповіли в Міноборони.

Технічні характеристики JEDI Shahed Hunter

Вертикальний зліт

Маса — 4 кг

Швидкість до понад 350 км/год і можливість здійнятись на висоту до 6 км.

Денна та тепловізійна камери для цілодобової роботи

JEDI Shahed Hunter — повітряний безпілотник коптерного типу. Оснащений легкою і міцною рамою, чотирма високопродуктивними електричними двигунами та ємнісним акумулятором.

Як перехоплювач дронів знаходить і захоплює ціль

JEDI Shahed Hunter отримує дані з радіолокаційних станцій в автоматичному режимі. Це дозволяє безпілотникам-перехоплювачам швидше входити у зону перебування цілі та оперативно її знищувати.

Координацію польоту, зв’язок і точність застосування забезпечує наземна станція управління. JEDI Shahed Hunter може автоматично захоплювати і наводитись на ціль. Крім того, він оснащений денною і тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі.

Цей дрон може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, дві країни зацікавились українськими дронами-перехоплювачами.