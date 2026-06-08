В Україні створили перехоплювачі, які на 95% автономно збивають «шахеди»: де вони

ЗСУ масштабують перехоплювачі, які автономно збивають «шахеди» / © tsn.ua

Реклама

Українські розробники створили новітню технологію, яка автоматизує 95% процесу перехоплення ворожих безпілотників.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення — від запуску дрона до знищення Shahed», — зазначив Федоров.

Реклама

За його словами, розробка успішно пройшла бойове випробування на Харківщині.

Як працює технологія

Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed.

Розробку створив один із учасників оборонного кластера Brave1. За словами Федорова, виробник зміг пройти шлях від прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

«Автономність — один із ключових напрямів розвитку сучасної ППО. Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста», — підсумував міністр.

Реклама

© Михайло Федоров / Facebook

Раніше головком ЗСУ Сирський розповів, що Росія планує довести частку реактивних дронів до 50%.

Нагадаємо, на Хмельниччині вибухнув український дрон-перехоплювач, внаслідок чого двоє військових загинули.

Новини партнерів