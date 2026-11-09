В Україні створили Реєстр екологічних збитків, завданих російською агресією

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Про це під час пресконференції повідомив виконувач обов’язків голови Держекоінспекції Олександр Субботенко.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії інспекція зафіксувала понад 12 тисяч випадків заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Станом на жовтень 2026 року загальна сума завданих збитків оцінюється у 8,5 трлн грн.

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Раніше інформація про екологічні порушення зберігалася переважно на особистих носіях інспекторів та в паперових документах, а процес її обліку не був належним чином упорядкований. Запуск нового реєстру має змінити цю ситуацію та забезпечити централізоване зберігання даних.

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Для кожного зафіксованого випадку в системі створюватимуть окрему електронну картку. Вона міститиме координати місця події, опис завданої шкоди, фото- та відеодокази, результати лабораторних досліджень і розрахунок збитків.

Крім того, система автоматично відстежуватиме стан опрацювання матеріалів, визначатиме випадки, за якими ще не проведено огляд або відсутні необхідні протоколи. На підставі внесеної інформації та затверджених методик вона також розраховуватиме орієнтовний розмір збитків у гривнях.

Як зазначив Субботенко, усі матеріали зберігатимуться на захищених хмарних сервісах, що має мінімізувати ризик втрати або пошкодження інформації.

Реєстр розробила українська компанія «ДОК ПРОФ КОНСАЛТИНГ», яка спеціалізується на створенні державних інформаційних реєстрів та систем електронного документообігу. Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансової допомоги уряду Швеції.

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Народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна наголосила, що новий інструмент стане одним із важливих елементів майбутнього механізму притягнення Росії до відповідальності. Він дозволить об’єднати інформацію про екологічні злочини та сформувати належну доказову базу.

Зібрані матеріали планують використовувати як у національних, так і в міжнародних процедурах відшкодування завданої довкіллю шкоди.

Наразі також розглядається можливість автоматичного передавання інформації з українського реєстру до Міжнародного реєстру збитків для України (RD4U). У ньому вже передбачена окрема категорія заяв B3.1 — «Екологічна шкода».

Голова Київського офісу Реєстру збитків для України Ганна Христова пояснила, що RD4U є першим етапом міжнародного компенсаційного механізму щодо збитків, втрат і шкоди, завданих російською агресією з 24 лютого 2022 року.

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Наступним кроком має стати створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка розглядатиме подані заяви та ухвалюватиме рішення щодо виплат. Компенсації планують здійснювати через спеціальний фонд, який має наповнюватися коштом держави-агресора.

«Кожне міжнародне протиправне діяння має тягнути за собою справедливу міжнародну правову відповідальність у формі компенсації за завдані збитки», — підсумувала Христова.

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