В Україні створюють Агенцію національної єдності при Міннацєдності

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов презентував робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Міністерство займатиметься кількома ключовими напрямками, серед яких взаємодія з українською діаспорою, національна єдність та стратегічні комунікації, співпраця з міжнародними партнерами, а також політика повернення українців.

Про це повідомило видання Інтерфакс-Україна з посиланням на виступ Чернишова на засіданні комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

"Ми, безумовно, як держава маємо системно працювати з тим, щоб, з одного боку, зробити все, щоб заохочувати українців повертатися додому, з другого боку — підтримувати тих, хто сьогодні ухвалив рішення все ж таки продовжувати своє життя (можливо, тимчасово, можливо, довше, - Ред.) в Європі. Вони залишаються українцями, вони мають відчувати зв'язок з державою, і в якийсь момент, можливо, розглянути таку опцію, як повернення", - зазначив міністр.

Окрім того, Чернишов анонсував створення при Міністерстві Агенції національної єдності, яка займатиметься реалізацією політик, визначених відомством.

"Утворення Агенції вже відбувається, її реєстрація, відповідні нормативно-правові акти вже перебувають у Секретаріаті Кабінету Міністрів", - додав Чернишов.

Агенція національної єдності України має на меті підтримку громадян та координацію їхніх інтересів за кордоном. Серед основних функцій Агенції – надання правової допомоги, інформування про можливості в Україні, допомога в адаптації українців за кордоном, а також протидія дезінформації. Крім того, вона сприятиме працевлаштуванню в Україні, зокрема через дистанційні співбесіди та проєкти, що підтримують український ОПК, енергетику та інші ключові сфери.

Важливою частиною ініціативи є створення "Хабів єдності" (Unity Hub) в країнах з найбільшими громадами українців. Першими відкриються хаби в Німеччині, Польщі та Чехії.

"Unity Hub - це Український дім, це представництво України в столиці перебування українців, наприклад у Берліні або Варшаві, воно має розв’язувати безліч питань", - зазначив міністр.

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов зазначив, що переговори з країнами про створення Unity Hub вже розпочались на найвищому рівні.

Структура Міністерства національної єдності та сама Агенція будуть затверджені в грудні 2024-го — січні 2025 року. За попередніми даними, загальна кількість українців за кордоном складає близько 20-25 млн осіб, з яких 4,8 млн отримали тимчасовий захист у Європі після початку війни.

Нагадаємо, у Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.

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