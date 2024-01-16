В Україні створюють єдиний аналітичний центр відеоспостереження: як він буде працювати

Буде створена платформа, до якої планується підключити ті камери, які працюють у закладах освіти.

В Україні створюється єдиний аналітичний інструмент для забезпечення публічної безпеки. До нього будуть під’єднані камери спостереження в закладах освіти та на дорогах.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив заступник очільника МВС Леонід Тимченко.

"В першу чергу хочу зазначити, що створюється єдиний аналітичний інструмент для забезпечення публічної безпеки. Ми говоримо про те, що на вказану платформу будуть під'єднані камери спостереження, які зараз знаходяться на автодорогах державного значення, а також камери, які працюють зараз у безпечних містах”, - наголосив Леонід Тимченко.

Він також додав, що до вказаної платформи планується підключити ті камери, які працюють у закладах освіти.

“Як ви знаєте, на дорогах зараз використовуються камери для фіксації перевищення швидкості, а також для фіксації проїзду на червоне світло. Також ці камери фіксують проїзд по смузі громадського транспорту. Кількість таких камер буде збільшуватись. Камери будуть додаватись там, де вища концентрація дорожньо-транспортних пригод. Цей процес інтеграції різних камер у єдину систему мав бути завершений ще до кінця 2022 року. Війна призупинила ці процеси”, - додав Тимченко.

Зазначимо, що на 1000 людей в Києві зараз встановлені дві камери. В той час як у Римі на таку ж кількість осіб є чотири камери відеоспостереження, в Стамбулі та Берліні - по сім камер, в Лондоні - 13.

Нагадаємо, що троє депутатів Київради постануть перед судом за ухилення від військової служби.

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