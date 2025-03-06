В Україні судитимуть нардепа за організацію схеми масштабного розкраданню газу

САП не зазначило прізвища підозрюваного, але обставини справи вказують на Дубневича.

НАБУ і САП передали до суду справу нардепа IX скликання, якого звинувачують у заволодінні газом на понад 2,1 млрд грн та відмиванні коштів.

Про це повідомила пресслужба САП.

Слідство встановило, що пов’язані з нардепом компанії – власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ – уклали угоди з "Нафтогазом" на закупівлю газу за пільговими цінами для населення. Однак замість теплопостачання підприємства використали його для виробництва електроенергії, яку продавали за ринковими цінами.

Незаконні прибутки легалізували через компанії-нерезиденти, а частину коштів повернули в Україну під виглядом іноземних інвестицій.

Розслідування щодо нардепа завершили у 2024 році. Він став шостим обвинуваченим у цій справі. Інші учасники схеми постали перед судом ще у 2018-2020 роках.

На активи, придбані за нелегальні кошти, накладено арешт – зокрема, на ТЕЦ, сонячні електростанції, нерухомість і рахунки в іноземних банках.

Крім того, нардеп фігурує у справі про розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в Україні викрили корупційну схему під час створення системи "Дзвін".

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