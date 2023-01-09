В Україні судитимуть російського генерала, уродженця Вінниччини, який допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна"

В Україні судитимуть російського генерала, який керував діями підрозділів "ДНР" та допомагав групі "Стрєлкова/Гіркіна".

Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця РФ за фактом участі в терористичній організації, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що генерал-майор повітряно-десантних військ РФ, який народився на Вінниччині, від 2014 року входить до складу так званої "ДНР". Саме він допомагав диверсійній групі "Стрєлкова/Гіркіна" в організації бойових дій проти Збройних сил України.

фото / Вінницької обласної прокуратури

"Особисто керував діями російських найманців та представників незаконних збройних формувань "ДНР" під час захоплення м. Слов’янська. Від вищого військово-політичного керівництва країни-агресора отримав звання "герой росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, терорист Ігор Гіркін, якому допомагав обвинувачений генерал, 2014 року брав активну участь у сепаратистському русі на Донбасі. Російські бойовики під його командуванням захоплювали міста Донеччини та вбивали там українців, які не погоджувалися на окупацію. 17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка.

2022 року Гіркін знову з'явився в інформаційному просторі. Він часто критикує російське Міноборони та закликав оголосити в РФ мобілізацію, щоб "знищити Україну".

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