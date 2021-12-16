В Україні судитимуть співробітника ФСБ Росії, який був активним учасником анексії Криму

В Україні судитимуть співробітника ФСБ Росії, який був активним учасником анексії Криму

У березні 2014 року він закликав не чинити спротиву російським агресорам.

Українська прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Федеральної служби безпеки РФ, який у березні 2014 року перебував в Сімферополі та своїми діями посприяв анексії Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Неназваного співробітника російської спецслужби звинувачують в тому, що він був пособником у веденні агресивної війни, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурював до вчинення державної зради.

Також читайте Проти ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі можуть відкрити кримінальну справу - Арахамія

Досудовим слідством встановлено, що цей співробітник ФСБ, зокрема, активно сприяв захопленню Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Сімферопольського прикордонного загону.

“Шляхом умовлянь, підкупу та погроз обвинувачений закликав військовослужбовців військових частин не чинити спротиву підривним діям військових підрозділів РФ та їх переходу на бік російської прикордонної служби”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що затримали українських розвідників.

Читайте також: